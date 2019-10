Pražského povstání – Muzeum: dočasné přerušení provozu metra

Z důvodu opravy trati je od soboty 26. října 2019 (od zahájení provozu) do pondělí 28. října 2019 (do ukončení provozu) obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání – Muzeum.

Náhradní doprava

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží.

Změny v provozu autobusů

Po dobu výluky je posílen provoz linky 196.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku číslo 134 se přemísťuje zastávka Pražského povstání (pro směr Dvorce přibližně o 25 metrů vpřed, pro směr Podolská vodárna přibližně o 20 metrů zpět).

Bezbariérové cestování

Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanice Pražského povstání, doporučujeme pro cestu do centra využít autobusovou linku číslo 135 z oblasti Jižního Města (od stanic Roztyly a Chodov), všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozy.

Schéma provozu během opatření

Umístění zastávek náhradní dopravy XC v okolí stanic metra

K akci připravujeme následující informační opatření:

informační letáky v několika typech (celkem přibližně 24 000 ks)

v informačních vitrínách ve stanicích metra

ve vozech povrchové dopravy

v informačních centrech DPP

po dobu výluky (přibližně od 8.00 hodin přibližně do 20.00 hodin) u uzavřených stanic metra a v jejich bezprostředním okolí informátoři v reflexních vestách – 30 informátorů

informace v češtině i angličtině

k dispozici informační letáky pro cestující

úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením

od 23. října každých 15 minut hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce, hlásí se i během výluky

ve čtvrtek 24. října upozornění a informace o výluce v deníku Metro

v době výluky na konkrétních místech určení cca 60 informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.